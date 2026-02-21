L'Inter è l'unica squadra del campionato italiano ad aver segnato almeno un gol in ogni trasferta giocata nella stagione attuale in tutte e 12 le partite disputate. Ma non solo: i dati sorridono ancora a Chivu. I nerazzurri hanno segnato finora 12 gol lontano dal Meazza, detenendo il primato per striscia di gol in trasferta più lunga della Serie A. Seguono Bologna e Milan rispettivamente con 11 e 10.