"L'ultima volta che Lautaro ha saltato un filotto di almeno tre partite in campionato, tutti — interisti e non — sanno perfettamente cosa è successo, cioè che la squadra allora allenata da Inzaghi ha perso lo scudetto pareggiando con la Lazio alla penultima giornata". Così il Corriere della Sera riporta all'attenzione brutti dati che sconfortano l'Inter, ritornata dall'infelice trasferta di Bodo con l'infortunio del capitano, ai box per un bel po'. La speranza è quella di riaverlo, in caso di qualificazione agli ottavi, per la gara di ritorno.

"Cristian Chivu si trova così in uno dei momento clou della stagione senza il suo bomber", ma a Lecce le assenze saranno più di una e a mancare saranno anche Calhanoglu, Barella e il solito Dumfries, "che da lunedì però si allenerà col gruppo". È dunque emergenza a centrocampo, tamponata però dal rientro di Davide Frattesi (che ha saltato il Bodo per gastroenterite) "e dallo scampato pericolo per Zielinski, che aveva lasciato il campo in Norvegia con qualche sensazione negativa". Al Via del Mare, come all'andata, il tecnico nerazzurro conterà su Pio Esposito, che adesso "assieme a Thuram (e Bonny) deve prendersi tutto il peso dell'attacco".

Chivu ripone parecchia fiducia in Frattesi e il compagno di reparto Andy Diouf, entrambi con la possibilità di sfruttare al meglio un'occasione per mettersi in mostra, specie per l'ex Sassuolo di guadagnare punti nelle gerarchie.