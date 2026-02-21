Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, l'allenatore del Parma, Carlos Cuesta è stato solleticato sulla questione arbitri, polemica divampata da Inter-Juventus.
Teme il clima che si è creato dopo gli scandali arbitrali?
"Noi ci concentriamo sul nostro: fare prestazione ed essere competitivi. Questo è ciò che dipende da noi. Non ci dobbiamo lasciar influenzare dall'ambiente, anche dal nostro ambiente intendo. Può essere che ci siano certe percezioni sulla nostra classifica ma noi dobbiamo concentrarci sui fatti. Quindi dobbiamo andare a San Siro concentrandoci su di noi e tralasciando tutto quello che deriva dall'ambiente".
L'anno scorso Fabregas a questo punto aveva 25 punti, lei invece 29. Cuesta è meglio di Fabregas?
"Anche lui ha fatto più di me. Ha centrato la promozione in Serie A e poi ha centrato la salvezza. Non è che i risultati ti rendono meglio di un altro. Il calcio è uno sport collettivo, la differenza in ogni squadra è fatta dai giocatori. Poi ogni situazione è a sé stante. Un allenatore non è migliore di un altro perché ha fatto meglio in un altro contesto".
