Stamattina l'Inter ha comunicato l'esito degli esami clinici e strumentali cui si è sottoposto Lautaro Martinez, riportando un risentimento al soleo della gamba sinistra. In tal senso, Sportmediaset ha coinvolto un esperto, Matteo Vitali, ortopedico dell'Ospedale San Raffaele, per fare un quadro clinico più accurato: "Quando si parla di risentimento o elongazione di un muscolo come nel caso del giocatore dell'Inter, in particolare in un muscolo della gamba, patologia frequente nel 13% degli infortuni degli sportivi, non c'è una lesione delle fibre ma un'elongazione, un processo di infiammazione, di sovraccarico, spesso non legato a traumi ma a sollecitazioni o campi pesanti. La prognosi è buona, sicuramente si parla comunque di 10-14 giorni di riposo, viene fatta un'ecografia di controllo a 10 giorni e solitamente tra le due e le tre settimane c'è la ripresa delle comuni attività. Bisogna sempre stare attenti al rientro per evitare delle ricadute".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
