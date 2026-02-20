Domani saranno 40 giorni dall'acquisto di João Cancelo da parte del Barcellona, un ritorno che però ha reso decisamente meno di quanto ci si aspettasse. Il portoghese, che ha preferito i catalani all'Inter, on è riuscito a brillare nelle poche occasioni che ha avuto di scendere in campo. Sebbene abbia accettato un ruolo più secondario, probabilmente da questa nuova esperienza, secondo Sport, l'ex Juventus si aspettava di più. Le immagini catturate dalle telecamere, che lo hanno colto con un'espressione seria e una certa frustrazione sul suo volto, parlano chiaro. Ciò non sorprende, visto che è un competitivo nato, e i soli 12 minuti accumulati nelle ultime tre partite di campionato sono sicuramente una grande delusione.

Anche essere stato messo in panchina come terzino sinistro titolare non ha permesso a João Cancelo di giocare nel derby catalano di lunedì scorso. Hansi Flick ha deciso di sostituire Alejandro Baldé dopo la prestazione deludente del giovane talento nella semifinale di Coppa del Re al Metropolitano, ma ha optato per Gerard Martín, che ultimamente aveva giocato più come difensore centrale. La realtà, spiega il quotidiano, è che delle otto partite in cui Joao Cancelo è stato disponibile, il giocatore di Barreiro ne ha disputate cinque, e di queste solo due da titolare. In una di queste, quella di Copa del Rey contro l'Albacete, ha rimediato un cartellino giallo dopo 15 minuti di gioco che ha portato Flick a sostituirlo all'intervallo. E i tifosi mugugnano: stando ad AS, molti sostenitori blaugrana ritengono che il trasferimento di Cancelo dall'Al-Hilal al Barça sia stato motivato più dallo stretto rapporto tra il suo agente Jorge Mendes e l'amministrazione di Joan Laporta che dalle effettive esigenze tecniche della squadra.