È evaporata nel giro di poche ore la speranza della Juventus di poter contare su Pierre Kalulu per la gara contro il Como di domani. Il club bianconero ha fatto ricorso in merito alla sanzione di una giornata comminata al difensore dopo la contestata espulsione nella sfida contro l'Inter provocata dalla simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni. La società torinese 'per riparare al torto acclarato' nei confronti del francese ha richiesto la grazia per il suo numero 15 al presidente della FIGC Gabriele Gravina, ricevendo risposta negativa.

La FIGC ufficializza il suo diniego in una nota ufficiale: "La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu. Il difensore bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo essere stato espulso in occasione di Inter-Juventus, gara disputata lo scorso 14 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A".