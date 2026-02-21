Tomas Palacios prova a rilanciarsi conquistandosi anche la convocazione con l'Argentina. Il difensore di proprietà dell'Inter, da gennaio in prestito all'Estudiantes, è uno dei nuovi nomi che è sotto osservazione da parte dello staff dell'Albiceleste, informano i colleghi argentini di CieloSports. Una chiamata del ct Scaloni sarebbe importante per dare un nuova dose di fiducia al classe 2003.