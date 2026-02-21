L'Inter U23 perde 2-1 contro il Renate. Ecco le pagelle della sfida disputata a Meda.

CALLIGARIS 6.5 - Esente da colpe sui due gol, quando non ha responsabilità. Ha il merito di impedire al Renate di chiudere anzitempo la gara con un paio di interventi difficili, in particolare quello su Calì.

ALEXIOU 5.5 - Coinvolto di rado, non riesce a spendere il fallo in occasione del gol di Ekuban, con l'attaccante di casa che gli scappa via. Poteva fare qualcosa in più forse, come ha sottolineato anche Vecchi in conferenza stampa.

PRESTIA 6 - Pochissime sbavature, anche diverse occasioni in area di rigore del Renate. A inficiare sul voto il 2-1: il capitano non esce benissimo sul gol di Ekuban, non riuscendo a opporsi alla discesa dell'attaccante avversario all'altezza del limite dell'area di rigore nerazzurra.

STANTE 7 - Ottima prestazione davanti e dietro. In difesa è solidissimo, anticipando spesso e volentieri i giocatori del Renate. Riesce poi con frequenza ad arrivare sul fondo e crossare quando l'Inter U23 attacca, come in occasione del gol di Berenbruch. Dal 79' CINQUEGRANO S.V.

DAVID 6 - Mai particolarmente sollecitato, in un paio di situazioni riesce a mettere dentro dei buoni palloni per i compagni su palla inattiva. Deve fare qualcosa in più in situazioni di gioco regolare, quando raramente si fa vedere in attacco. Dal 72' AMERIGHI 6 - Un colpo di testa, poco altro. Atteggiamento comunque propositivo.

BOVO 6 - Partita di sostanza, poco appariscente ma piuttosto utile. Manca di precisione al momento di servire l'assist per Iddrissou in apertura di ripresa, situazione su cui poteva fare molto meglio.

ZANCHETTA 5.5 - Inizia male, con lo scivolone che spalanca la strada a Karlsson in occasione del gol dell'1-0. Poi cresce con il passare dei minuti, prendendo in mano la situazione. Discreta prova, soprattutto in impostazione, ma l'errore sul vantaggio firmato da Bonetti la rende insufficiente. Dal 79' ZOUIN S.V.

BERENBRUCH 7 - Ottima partita per lui, che è decisamente il migliore con Stante. Pian piano è sempre più protagonista, con le sue accelerazioni e le sue idee è in un buon periodo di forma e giustamente trova sempre più spazio. Il gol poi corona l'ottima prestazione e in esso c'è tutto ciò che avrebbe voluto vedere oggi Vecchi: più cattiveria e un atteggiamento meno superficiale.

KAMATE' 5 - Il grande assente di giornata. Se nel primo tempo è coinvolto a fasi alterne, nel secondo esce completamente dalla partita. La serata di pausa, che ci può stare nel suo percorso di crescita, è un grosso problema per i nerazzurri, che faticano a creare palle gol quando lui è spento.

IDDRISSOU 5.5 - L'esordio dal primo minuto in Serie C non è granché. Pur faticando però è sempre dentro alla partita, anche se ovviamente serve di più per ritagliarsi uno spazio importante. Entra anche nel gol del momentaneo pareggio di Berenbruch, con Nobile che gli nega la soddisfazione personale con un grande intervento, prima del doppio tiro del centrocampista. Dal 60' LAVELLI 5.5 - Non un grande impatto sulla partita.

LA GUMINA 5 - Prova al di sotto del suo livello. Una girata verso la porta, poco altro: dal capocannoniere della squadra serve decisamente di più a questa Inter U23, specie in una giornata come quella di oggi in cui tanti ragazzi sono impegnati con la Prima Squadra. Dal 72' AGBONIFO 5 - Palla persa letale in occasione del gol del 2-1: troppa leggerezza, viene divorato da Delcarro dopo un controllo pigro.

Mister Stefano VECCHI 5.5 - Per sua stessa ammissione, la squadra regala mezz'ora al Renate. Atteggiamento troppo primaverile per una squadra che comunque è ancora in piena lotta playoff e, anzi, dopo gli ultimi risultati deve guardarsi le spalle per evitare spiacevoli sorprese. Decisamente meglio nella prima parte della ripresa, evita un'insufficienza più grave grazie alla reazione dei suoi, anche se tardiva.