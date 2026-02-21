"Seguo molte partite di Aleksandar. Ha già fatto grandi progressi — fisicamente, mentalmente, tatticamente — ma ci sono ancora aspetti in cui può migliorare". Parole e musica di Dejan Stankovic, padre del giovane centrocampista che sogna il ritorno all'Inter e che è esploso con la maglia del Club Brugge: "Ha un buon tiro, ha già segnato alcuni gol e fornito assist, ma nella finalizzazione c’è sicuramente ancora margine di miglioramento. Anche il suo tempismo — il momento in cui entra in area — può ancora migliorare - racconta ai microfoni di HLN -. Ogni partita insegnerà ancora qualcosa ad Aleksandar. È ancora giovane. Per quanto grande sia il tuo talento, non devi mai dimenticare che puoi sempre migliorare. Se in una partita perdi alcuni duelli aerei, la tua motivazione deve essere vincerli tutti nella partita successiva. È questa la mentalità necessaria per arrivare al top".

Secondo Deki, il Club Brugge è il posto giusto per la crescita del classe 2005: "Qualche mese fa sono andato a trovare Aleksandar. Le persone del Club mi hanno accolto benissimo, l’organizzazione è di alto livello. Sono rimasto tre giorni con lui, abbiamo parlato molto e gli ho detto: 'Bravo, ragazzo'. A volte Aleksandar è sorpreso da ciò che gli dico e da quanto io veda di lui, ma spero che il fatto che molte delle cose che avevo previsto si siano già avverate faccia sì che continui a fidarsi di me. Penso che questa possa essere una scelta molto importante per la sua carriera. Passo dopo passo. Ci saranno anche momenti difficili, la domanda è come li affronterà. Anche adesso ci sono stati momenti in cui Aleksandar era frustrato per alcune cose. “Stai tranquillo”, gli dico allora. Resta calmo".

"Aleksandar ha la fortuna di avere un padre che ha giocato a un buon livello - aggiunge ancora Dejan, sorridendo -. Sai, ho vissuto molte cose, ho visto molto. Credo che Aleksandar abbia le qualità per arrivare lontano. Dandogli consigli, voglio solo cercare di evitare che inciampi lungo il percorso. A volte vorrei risolvere i problemi prima ancora che si presentino. Per me Aleksandar è già più avanti di quanto fossi io alla sua età. Se continua così, diventerà senza dubbio un grande giocatore. Ma deve fare una cosa: continuare a lavorare, continuare a lottare".