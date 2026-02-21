"Sarà una gara dura, il pronostico appare scontato. La squadra di Chivu è scivolata in Champions, ma sta dominando il campionato con merito e sono certo che ribalterà pure il risultato nel ritorno contro il Bodo Glimt. Quanto a noi, la storia è sempre la stessa: il Lecce è Davide e l’Inter è Golia. Dobbiamo rimboccarci le maniche, perché ogni tanto può soccombere persino Golia...". Così Pantaleo Corvino, parlando alla Gazzetta dello Sport, apre alla sfida di questa sera tra l'Inter capolista e il suo Lecce.

Al Via del Mare arriverà un’Inter che, rispetto al passato, sta cambiando rotta. Diouf, Sucic, Bonny, Pio Esposito: adesso anche le big danno fiducia ai giovani.

"Mi fa piacere, però mi sembra quasi normale. Anche nel calcio le società sono aziende e, in quanto tali, devono puntare alla sostenibilità. L’unica strada per avere i conti in regola porta ai giovani e alla loro valorizzazione. Certo, serve coraggio, soprattutto se sei un grande club. La gente parla di mancanza di infrastrutture, ma se oggi ci sono pochi giovani il problema è culturale".

Pio Esposito. Le piace?

"Per me è strepitoso. Nel 2025 sono stato inserito nella giuria del Premio Pablito e l’ho votato come migliore Under 20 italiano. Al di là delle doti fisiche e tecniche, mi stupisce per la sua fame. Ha senso del gol e soprattutto tanta rabbia nell’andare a cercarlo".