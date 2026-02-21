Al termine della partita persa contro l'Inter, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si è voluto pronunciare su quanto avvenuto questa sera al Via del Mare: "Una partita in cui l'Inter è venuta centrata, non distratta. Abbiamo retto bene, ma è una partita che per certi versi mi ha ricordato quella dell'andata. Purtroppo quando si fanno gare di contenimento, com'è giusto che sia contro squadre di questo livello, ci sta che esca il gol finale. Peccato perché un po' stavo immaginando che potessimo portare un altro risultato positivo”.

Il presidente salentino, poi, parla dell'infortunio di Gaspar e delle sue sensazioni: “Ho chiesto a fine primo tempo ed hanno parlato di distorsione al ginocchio, ma sono cose che lasciano il tempo che trovano. Vedremo di cosa si tratta”.