"Manca ancora tanto, il resto sono statistiche e numeri", dice Cristian Chivu in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta a Lecce che consegna alla sua Inter altri tre fondamentali punti per la lunga corsa allo scudetto, come ribadisce lo stesso allenatore che subito dopo fa un plauso ai suoi giocatori: "Io devo complimentarmi con questi ragazzi che capiscono i momenti. Vogliono continuità e tutto quello di buono che hanno fatto è tutto merito loro. Bisogna dirlo perché ho un gruppo di ragazzi fantastico che si mette a disposizione con tutto quello che hanno sia a livello mentale che fisico, per non parlare di quello tecnico-tattico. Capiscono i momenti, quello che si vuole fare in questa stagione ovvero essere competitivi su tutti i fronti. Adesso ci aspetta una partita importante mercoledì, è tutto aperto e ce la giocheremo fino in fondo".

Vittoria convincente. Come ha vissuto questi giorni tra la sconfitta di Bodo e oggi?

"Sereno di ciò che ho visto a Bodo. Siamo stati sempre in viaggio, quattro ore per tornare a casa, mezza giornata di riposo e ieri a fare una rifinitura per preparare al meglio quello che si poteva preparare per questa partita, poi di nuovo in viaggio. Prendiamo gara per gara come abbiamo sempre fatto consapevoli del fatto che si può vincere o perdere, ma dando sempre il massimo. Questo fa onore a questi ragazzi e bisogna fargli i complimenti".

Mancavano Calha, Barella e Lautaro e quasi non sembrava. Come si è arrivati al punto chiunque giochi lo fa bene?

"Abbiamo un gruppo di ventiquattro giocatori più quelli che ci danno una mano dell’U23, sono sempre stati tutti coinvolti. Io l’ho sempre detto, sono tutti titolari, magari non l’avete preso per buono. Per me sono tutti importanti, ognuno di loro ha qualità importanti messe a disposizione del gruppo e lo hanno capito e si sentono coinvolti, hanno fiducia e sanno quanto è importante il loro apporto a quanto stiamo facendo in questa stagione".

Cosa servirà martedì sera?

"Fiducia, intensità, consapevolezza del fatto che si può ribaltare perché anche a Bodo, in un campo non facile, abbiamo avuto anche buoni momenti, in un campo non facile, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato qualcosina, abbiamo preso due pali, poi siamo stati disattenti su qualche palla persa e qualche transizione in velocità, cosa alla quale dovremo stare attenti anche martedì. Ma abbiamo un gruppo di ragazzi che fa di tutto per essere competitivo che sa sempre che quando si scende in campo bisogna sempre dare il meglio che si ha in quella giornata specifica".