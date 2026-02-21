"Servirà muovere più palla e sfruttare le poche occasioni che avremo contro una squadra forte". Così Ylber Ramadani, parlando a DAZN poco prima dell'inizio del secondo tempo di Lecce-Inter. 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 21 febbraio 2026 alle 19:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
