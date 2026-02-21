Questa sera alle ore 18 il Lecce ospiterà l'Inter al Via del Mare in un momento di forma e fiducia. Pochi dubbi per le scelte di Di Francesco: in linea di massima - scrive oggi il Corriere dello Sport - sarà confermata in blocco la formazione che ha vinto nell'ultima giornata a Cagliari, con un solo dubbio per l’esterno d’attacco di sinistra tra Sottil o Banda, tornato a disposizione dopo un turno di squalifica.