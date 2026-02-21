Nelle ore successive al derby d'Italia, Alessandro Bastoni è finito nell'occhio del ciclone per la simulazione con cui ha fatto espellere Pierre Kalulu. Un gesto antisportivo che qualcuno ha condannato a tal punto da evocare l'esclusione dalla Nazionale italiana del difensore dell'Inter. Non per Cesare Prandelli che, da ct della Nazionale, istituì il 'codice etico': "Non sarebbe stato applicato per questa simulazione. Non mi piace quando si dice “ci vogliono fregare”. Ma dai, il calcio è così, è sempre un tentativo di fregare un altro", le sue parole in esclusiva a Il Mattino.