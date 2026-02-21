Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è intervenuto rapidamente in sala stampa al termine della partita persa contro l'Inter: "Dimarco è un tiratore eccellente che riesce a distribuire queste palle come vuole, avevamo anche studiato i calci piazzati in quella zona del campo, peccato aver subito gol proprio dove pensavamo potessero farci male.

Quando abbiamo poi avuto l'opportunità di fare male all'Inter siamo un po' mancati nell'ultimo passaggio, potevamo attaccare meglio la porta. Sapevamo che ci avrebbero concesso poche opportunità perchè sono una grande squadra fatta di grandi palleggiatori. Abbiamo cercato di tenere la linea alta e quando ci siamo riusciti potevamo concretizzare meglio le poche occasioni avute, anche i pochi cross messi in mezzo dovevamo sfruttarli meglio. La squadra si è difesa con costanza, attenzione, abnegazione, ma quando giochi con certe squadre devi anche avere l'impressione di potergli far male e penso che oggi lo abbiamo fatto troppo poco".