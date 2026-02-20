Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della situazione del calcio italiano alla luce della triplice sconfitta nell'andata dei playoff di Champions League: "La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV. Quest'anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate. L'Inter in finale con il PSG ha preso 5 gol, ma poteva prenderne 10 di gol". Le parole riprese da TuttoNapoli.