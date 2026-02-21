Senza Lautaro Martinez, il popolo nerazzurro e l'Inter si aggrapperanno (anche) a Marcus Thuram, chiamato a prendersi sulle spalle l'attacco che sarà orfano del suo capitano almeno per un mese. Tikus, che secondo quanto dicono dalla Spagna sarebbe osservato anche dal Barcellona, dovrà cercare di rendere meno drammatica la pesante assenza del Toro.

La situazione dell'argentino verrà monitorata con cautela, essendo il polpaccio una zona particolarmente delicata. "L’Inter spera che il suo bomber sia al top dopo la sosta per le nazionali, ossia per il match contro la Roma del 4 aprile, ma è probabile che Lautaro – vista la voglia di essere protagonista in nerazzurro, ma anche la Finalissima dell’Argentina contro la Spagna a fine marzo -, lavori per rientrare prima, magari per la gara di Firenze del 22 marzo o per l’eventuale ritorno del 17-18 marzo della Champions (pressoché certa invece la sua assenza nel derby dell’8 marzo)".