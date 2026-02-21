Nei primi minuti di gioco di Lecce-Inter, l'arbitro Gianluca Manganiello ha ammonito Stefan de Vrij per aver impedito a Valid Cheddira di lanciarsi in ripartenza. L'episodio però è condito dall'atteggiamento poco consono del giocatore marocchino dei giallorossi che si butta per terra mettendosi le mani al volto, lì dove non è stato toccato visto che il contatto, peraltro leggero, è avvenuto sulla spalla del giocatore.

Un atteggiamento che non è piaciuto ad Aldo Serena, che sul proprio profilo X ha rimproverato così Cheddira: "Questa scena non dovresti farla mai, ma soprattutto a breve distanza temporale da quello che è successo in Inter-Juve, non è possibile. Non dovevi farla questa sceneggiata".