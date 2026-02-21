Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match vinto oggi per 2-0 contro il Lecce al Via del Mare: “Abbiamo fatto una partita seria, dove abbiamo capito l’importanza nonostante siamo stati sempre in giro per l’Europa questa settimana. Mi prendo di buono quello che i ragazzi stanno facendo in campo, ora dobbiamo pensare alla partita di martedì perché è ancora aperta e ce la possiamo fare".
Oggi decisive le palle inattive.
“Abbiamo uno staff molto preparato, anche se questa settimana abbiamo lavorato poco. Poi abbiamo anche dei grandi battitori, dei giocatori dal piede educato come Dimarco, Calhanoglu, Sucic, e dei grandi colpitori di testa”.
Hai avuto una grande risposta dal punto di vista mentale del gruppo.
“È un gruppo che lavora bene, che si mette a disposizione di tutti e che vuole essere competitivo. Le rotazioni danno tanto, danno energia, c’è gente fresca sia con le gambe che per capacità di capire i momenti. Non è mai semplice fare un certo tipo di partita, gli fa onore la gara di oggi contro una squadra ben organizzata. Abbiamo fatti 20 tiri, loro 3, abbiamo cercato di essere dominanti. Ci prendiamo l’importanza della partita perché non era semplice venire a prendere tre punti contro un Lecce così in forma”.
Ora il Bodo.
“Chiedo ai ragazzi quello che chiedo sempre, di essere la loro miglior versione, di dare tutto quello che hanno, consapevoli che non è compromesso niente, possiamo farcela”, ha concluso.
