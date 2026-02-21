Alla vigilia di Inter-Roma Femminile, Luca Rossettini, tecnico delle giallorosse, ha inquadrato così il match di cartello dell'Arena Civica che metterà di fronte la prima e la seconda della classe della Serie A: "E' una partita importante, ma non la ritengo decisiva perché ci sono ancora tanti punti in palio - le sue parole ai canali ufficiali del club capitolino -. Il fatto di non arrivarci da favoriti in questo momento può essere un vantaggio; sicuramente incontriamo la squadra che personalmente mi ha impressionato di più. Avevo detto in tempi non sospetti che per me era la concorrente probabilmente più più accreditata per il titolo, lo sta dimostrando con una con un’idea di gioco chiara con grandi interpreti, quindi non deve sorprendere che che sia lì con noi a provare a fare qualcosa di importante".