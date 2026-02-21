È Pio Esposito, ora più che mai colonna sulla quale si reggono i destini nerazzurri, il giocatore dell’Inter che presenta ai microfoni di DAZN la gara di questa sera contro il Lecce. Queste le sue parole:

Com’è acclimatarsi dopo quanto vissuto in Norvegia, da calciatore?

“A Bodo è stata un’esperienza unica, non avevo mai provato tutto questo freddo in una partita. È stata un’esperienza di vita ma abbiamo già voltato pagina; ora pensiamo al Lecce che è una partita importantissima”.

Quant’è cambiato Pio Esposito rispetto all’andata?

“Forse è passato un mese, non tanto; sicuramente per un attaccante un gol può essere decisivo per sbloccarsi mentalmente. Ma non ho ancora fatto nulla e non voglio accontentarmi”.

Quanta carica ti dà dover prendere il posto di Lautaro?

“La sua mancanza si sente a prescindere dal risultato, è una persona importantissima dentro e fuori dal campo essendo il nostro capitano e leader. La responsabilità è quella di sempre, quella di giocare nell’Inter, che sia con Bonny, Thuram o Lautaro. La carica c’è sempre ed è tanta, sicuramente”.