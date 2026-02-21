Il Panini Player of the Match di Lecce-Inter è Federico Dimarco proclamato miglior giocatore dell’incontro grazie ai suoi due assist. Dal prato del Via del Mare, Dimarco commenta così quanto avvenuto questa sera ai microfoni di DAZN:

Che sospiro di sollievo è stato trovare quel gol al 75esimo?

“Un bel sospiro di sollievo. Sapevamo che questa era una partita molto impegnativa contro una squadra ben organizzata, poi noi arrivavamo dal viaggio in Norvegia. Ma va bene così è una vittoria importante perché ci dà continuità dopo quella con la Juventus, ci voleva per allungare”.

Dicevi che forse l’MVP lo meritava qualcun altro?

“Sì, Mkhitaryan è entrato molto bene e lo meritava lui”.

Ma dove metterai questi premi?

“Li do ai miei figli, li sistemano loro. L’importante è la squadra, continuare a viaggiare così, come stiamo facendo”.

Come si vivono quei fischi a Bastoni?

“Sono cose passate. Pensiamo al presente, hanno parlato abbastanza Bastoni e gli addetti ai lavori. Noi pensiamo a fare il nostro”.