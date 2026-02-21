Andrea Abodi, ministro dello Sport, non condivide la decisione della Corte d'Appello della FIGC di non concedere la 'grazia' a Pierre Kalulu, chiesta dalla Juve per cancellare la squalifica di un turno comminata dal Giudice sportivo al francese per la doppia ammonizione presa nel derby d'Italia per colpa della simulazione di Alessandro Bastoni. "Rispetto la decisione, ma non la comprendo. Nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno", le sue parole a margine della visita a Casa Italia, a Milano.