Vincitore della Champions League, vice-capitano della nazionale svizzera e leader di una generazione d'oro. Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è protagonista di un'intervista ai microfoni dell'emittente elvetica SRF per il programma 'Gedrig Direkt', nel corso della quale parla del suo passaggio all'Inter, della pressione e delle critiche del calcio di alto livello e di ciò che, secondo lui, la nazionale svizzera può ottenere ai Mondiali. Queste le sue dichiarazioni:

Sei arrivato all'Inter in prestito in autunno. Ti sei già ambientato?

"Adesso sì. All'inizio era stressante perché tutto accadeva all'ultimo minuto.

Come affronta un calciatore un trasferimento che avviene solo nelle ultime ore del mercato?

"Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto. Per fortuna, ne avevamo parlato a fondo in anticipo".

Ti senti in colpa perché la tua famiglia deve adattarsi così tanto a te?

"Un po'. Ma è stato anche il trasloco più difficile finora. Quando ci siamo trasferiti a Manchester, avevamo solo il nostro figlio maggiore. Ora ne abbiamo tre".

Il ruolo delle donne nei trasferimenti è sottovalutato?

"Assolutamente. Niente di tutto questo funzionerebbe senza mia moglie. E la sua vita quotidiana è più stressante della mia, soprattutto mentalmente".

La tua mossa è stata una sorpresa per molti.

"Il Manchester City si è ritrovato improvvisamente con sei difensori centrali in forma in estate, ma solo due potevano giocare. Quando poi non ho giocato all'inizio della stagione, ho valutato le mie opzioni con il mio agente".

Il mondo del calcio può essere spietato.

"I club spesso pretendono lealtà dai propri giocatori, ma non sempre la offrono loro stessi. Pertanto, a volte i giocatori devono prendere decisioni egoistiche che non sempre vengono comprese da chi è esterno al club".

Giocare per l'Inter ma essere di proprietà del Manchester City: questo crea un problema di lealtà?

"No, ma ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club? Ma in questo momento, la mia attenzione è tutta sull'Inter".

Si ritiene che i difensori abbiano un livello di intelligenza di gioco molto elevato. È possibile impararlo?

"Sì. Riguardo sempre le mie partite per imparare dai miei errori. Almeno ci provo. Certo, non so tutto.

Le tue competenze matematiche sono ben note.

Molte persone associano il calcolo mentale all'intelligenza, ma essere intelligenti significa molto di più.

Ti dà fastidio lo stereotipo secondo cui gli atleti sono degli ingenui?

"No. Come atleta, devi anche affrontare tutto. Non puoi dare troppa importanza né agli elogi né alle critiche dei media".

Da ragazzo, per te era concepibile una carriera di successo?

"Diventare un calciatore professionista era il mio sogno. Ci credevo e sono felice e orgoglioso di essere arrivato fin qui. Ma ci è voluto il sostegno della mia famiglia".

È da qui che nasce la tua fiducia?

"Probabilmente. I miei genitori mi hanno instillato il rispetto per gli altri e l'orgoglio per me stesso".

Dove può arrivare la Svizzera ai Mondiali?

"Speriamo più degli ottavi di finale".

Non vedi l'ora che arrivi la Coppa del Mondo?

"Sì. Sono sempre felice di giocare per la Svizzera".

Alcuni chiedono il boicottaggio della Coppa del Mondo.

"Non sono particolarmente coinvolto sulle faccende politiche. Ma una cosa è chiara: tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro origine o dal loro aspetto. Spero che i nuovi tifosi non abbiano problemi".

Hai tatuata addosso la scritta "Dimostragli che si sbagliano".

"Da giovane giocatore, mi sono rotto il legamento crociato anteriore e alcuni dubitavano del mio ritorno. Ma ero sempre convinto che sarei tornato ancora più forte, ed è esattamente quello che è successo. Il tatuaggio risale a quel periodo".

Cosa distingue il diciottenne Manuel Akanji da quello che è oggi?

Un tempo desideravo abiti firmati e l'ultimo iPhone. Oggi, il lusso non è più importante per me.

Vorresti diventare un coach in seguito?

No. Preferirei una vita prevedibile e del tempo da dedicare alla mia famiglia.