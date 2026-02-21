Matteo Bassi, centrocampista della Virtus Verona, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb ha elogiato il percorso dell'Inter U23, paragonandolo a quello dell'Atalanta: "Le seconde squadre come Inter e Atalanta lavorano molto bene sui giovani: l’Inter sta replicando il percorso fatto dall’Atalanta. Sono squadre piene di talento con qualche elemento di esperienza. Il livello è alto: è difficile sia contro la prima sia contro l’ultima”.