Manuel Akanji, autore del gol del definitivo 2-0, arriva ai microfoni d DAZN per commentare questa vittoria pesante col Lecce.

Quanta carica avevate voi della panchina? Servivano due supereroi per chiuderla.

“Bisogna farsi trovare sempre pronti, anche quando non si parte dell’inizio. Henrikh Mkhitaryan e io eravamo pronti, ci siamo detti quanto fosse importante questa partita”.

Ci sono due Inter, una di campionato e una di Champions?

“Non penso che sia così. La partita persa col Bodo/Glimt non è stata positiva. Ma non penso che siano due squadre diverse, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio a volte le cose vanno bene a volte no. Adesso cercheremo di ribaltare il match col Bodo”.

Dove metti il sinistro di Federico Dimarco tra quelli dei tuoi tanti compagni?

“Sicuramente è uno dei top tre, non faccio altri nomi per non fare torto a nessuno ma è tra i primi tre. Già in allenamento ieri abbiamo provato quella giocata. Il suo sinistro è incredibile”.