Cesc Fabregas, tecnico del Como, è tornato ai microfoni di DAZN a parlare del tocco a Saelemaekers: "Non posso toccare un giocatore, mai nella vita, ho chiesto scusa. Se il Milan ha pareggiato col Como non è per questo, se Allegri chiede la prova TV allora accetterei tranquillamente, so di aver sbagliato. Sono molto giovane, la perfezione non esiste, né per me né per nessuno".