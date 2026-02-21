Cesc Fabregas, tecnico del Como, è tornato ai microfoni di DAZN a parlare del tocco a Saelemaekers: "Non posso toccare un giocatore, mai nella vita, ho chiesto scusa. Se il Milan ha pareggiato col Como non è per questo, se Allegri chiede la prova TV allora accetterei tranquillamente, so di aver sbagliato. Sono molto giovane, la perfezione non esiste, né per me né per nessuno".
Sezione: Il resto della A / Data: Sab 21 febbraio 2026 alle 16:35
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Il resto della A
Per la Juve arriva la terza sconfitta in sette giorni: Como micidiale allo Stadium, finisce 0-2. Bianconeri fischiati
Parma, Cuesta: "Arbitri? Noi dobbiamo pensare ad essere competitivi. Non dobbiamo lasciarci influenzare"
Serie A, oggi via alla 26esima giornata: Lega Calcio in campo con 'Comunità Incontro ETS' contro le droghe
Milan, Allegri: "Scudetto, dobbiamo essere realisti. Inter ko col Bodo? In campionato rimane nettamente favorita"
Milan, Allegri: "L'Inter ha numeri impressionanti, guardo il +8 dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai"
Altre notizie
Sabato 21 feb
- 18:00 LIVE - Lecce-Inter 0-0, 4': finisce subito la partita di Gaspar, Di Francesco manda in campo Siebert
- 17:35 Marotta: "Per Lautaro serve cautela, ma penso riuscirà ad anticipare i tempi. Chi giocherà stasera darà il massimo"
- 17:31 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Inter la migliore d'Italia in tutto, sarà fondamentale reggere i primi 60 minuti"
- 17:20 Lecce, Danilo Veiga a DAZN: "Gara difficile, cercheremo di sfruttare i segnali di stanchezza dell'Inter"
- 17:15 Bodo/Glimt-Inter, Esposito premiato. Consensi anche per Darmian
- 17:12 Pio Esposito a DAZN: "A Bodo un'esperienza di vita. Io nel ruolo di Lautaro? La carica è sempre tanta"
- 17:08 Esposito a ITV: "Spero che il Lecce mi porti bene come a San Siro. Ecco cosa dovremo fare"
- 17:01 liveRenate-Inter U23, 1-0 al 30': la squadra di Vecchi fatica a reagire al gol di Bonetti
- 16:50 L'analisi di Borghi: "Scudetto? L'Inter si trova in una situazione comoda di classifica, però..."
- 16:20 Il Lecce ha cambiato marcia con Gandelman: gol in due partite di fila come non gli succedeva da ottobre
- 16:05 Roma Women, Rossettini: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più, un vantaggio arrivare alla gara da sfavoriti"
- 15:50 I dati sorridono a Chivu: nessuno come l'Inter per numero di gol segnati in trasferta
- 15:35 Roma, Gasperini: "Kalulu-Bastoni? Ci sono almeno altri due episodi altrettanto clamorosi"
- 15:21 Prandelli: "Simulazione di Bastoni non da 'codice etico'. Il calcio è sempre un tentativo di fregare un altro"
- 15:07 Tresoldi: "Pio Esposito si sta imponendo con l'Inter e fa gol in Nazionale, se lo merita. Stankovic me ne parla molto bene"
- 14:53 Parma, Cuesta: "Arbitri? Noi dobbiamo pensare ad essere competitivi. Non dobbiamo lasciarci influenzare"
- 14:38 Adani e la gestione dei talenti in Italia: "Esposito eccezione, Dimarco titolare dopo un percorso accidentato"
- 14:23 fcinInter conquistata da Pio Esposito, la prossima settimana summit con l'agente: la strategia
- 14:10 Allegri: "L'Inter può superare i 90 punti. Se poi casca di sotto e non sfruttiamo gli errori, la responsabilità è nostra"
- 13:55 Abodi: "Niente grazia a Kalulu? Non comprendo la decisione della FIGC, ci voleva più coraggio"
- 13:40 Operazione rimonta col Bodo/Glimt, Aldo Serena evoca due precedenti di Coppa: "L'Inter lo ha fatto"
- 13:25 Samaden: "Atalanta e Inter, ecco la differenza. Da Esposito a Dimarco, tanti talenti visti. Ma il più inespresso è Vanheusden"
- 13:10 Corsera - Lecce occasione per Diouf e Frattesi. Pio in coppia con Thuram, per la prima volta con responsabilità
- 12:49 Maccio Capatonda: "Sono interista perché mi appassionai a Zenga. Però ora seguo di più il tennis"
- 12:35 Virtus Verona, Bassi elogia l'Inter U23: "Sta replicando il percorso dell'Atalanta, pieno di talento"
- 12:21 Dall'Argentina - Palacios, chiamata in arrivo da Scaloni? Il difensore è uno dei nuovi osservati dell'Albiceleste
- 12:07 Stankovic sicuro: "Aleksandar ha le qualità per arrivare lontano e diventare un grande giocatore, ma deve lavorare"
- 11:53 Repubblica - A Lecce senza Lautaro ma non solo. Akanji verso il riposo: chiavi a Zielinski e Thuram
- 11:39 TS - Gandelman l'ultimo colpo del Lecce: si ispira a Kakà. Sfida all'Inter dopo i gol contro Udinese e Cagliari
- 11:23 Inter e Juve su Celik, l'agente fa chiarezza: "Gioca in un club importante, nessun accordo con altre squadre"
- 11:09 CdS - Inter infastidita con la UEFA per l'infortunio di Lautaro: nel mirino l'insidioso campo in sintetico del Bodo
- 10:52 Sacchi: "Col Bodo a San Siro sarà un'altra musica. Senza Lautaro sì, ma tranquilli con Pio Esposito"
- 10:38 TS - Chivu con tante novità di formazione: in attacco spazio a Thuram-Bonny, a centrocampo si rivede Frattesi
- 10:23 Capello: "L'Inter deve ritrovare il suo gioco. Ecco come. E vi dico la mia coppia ideale per sostituire Lautaro"
- 10:09 Moriero: "Adesso Dimarco è tra i più forti d'Europa. Zielinski? Se lui ha ritrovato fiducia è solo merito di Chivu"
- 09:55 CdS - Chivu si affida alla coppia Thuram-Esposito: ci sono precedenti stagionali. E Bonny diventa prezioso
- 09:40 Lecce, Corvino: "Il pronostico appare scontato, ma l'Inter è Golia, noi Davide. Pio Esposito è strepitoso"
- 09:26 TS - Lautaro ai box: l'Inter si aggrappa a Thuram. I tempi per il rientro dell'argentino
- 09:12 Qui Lecce - Tante conferme per Di Francesco: un solo dubbio sull'esterno d'attacco
- 08:58 GdS - Per Lautaro stop di 4 o 5 settimane: sarà out per almeno per sei partite. Il Toro punta al rientro a Firenze
- 08:44 CdS - Chivu ridisegna il centrocampo: possibile chance per Diouf. Cambiano gli esterni
- 08:30 GdS - A Lecce senza Lautaro, Barella e Calha. Chivu fronteggia l’emergenza con i suoi pilastri
- 08:15 Preview Lecce-Inter - Chivu con gli uomini contati e qualche dubbio
- 07:30 I giochi (anche calcistici) che hanno costruito l’eredità di Xbox
- 00:00 Pio Gol
Venerdì 20 feb
- 23:55 Conviene usare la modalità live su 22bet per le scommesse sull'Inter?
- 23:50 Mutti: "L'Inter ha il campionato in mano e questa volta non credo che lo perderà"
- 23:35 Padova, Andreoletti: "Un centrocampista che stappi la partita? Di Maggio ha quelle caratteristiche"
- 23:20 In Spagna - Cancelo-Barça, idillio già finito: appena 12 minuti nelle ultime 3 gare. E i tifosi mugugnano
- 23:07 Dall'Artico alla Puglia, il riscatto deve essere immediato. Lecce tappa fondamentale (che nasconde insidie)
- 22:52 Si realizza il sogno di Mikael: il tifoso interista di Malta abbraccia Baggio e Adriano grazie a Betsson.Sport
- 22:38 Il Verona dura 40 minuti, poi si sgretola e il Sassuolo dilaga: finisce 3-0 al Mapei Stadium
- 22:23 Consueto Meet&Greet coi tifosi dei club della Puglia: presenti Marotta, Mkhitaryan e Bonny
- 22:10 Lautaro e la 'Notte prima degli esami': l'ultima barzelletta sul suo infortunio 'sintetico'
- 21:55 fcinDal sostegno post-Juve alla dimostrazione di stima: l'Inter ha in agenda il rinnovo di Bastoni. I tempi
- 21:42 Di Canio: "Calcio italiano? La nostra percezione è che siamo fenomenali, poi in Europa..."
- 21:29 L'ex Lecce Viali: "L'Inter mi ha dato l'impressione di una corazzata. Trova sempre il modo per..."
- 21:14 Lecce-Inter, domani la sfida numero 40 in Serie A: i precedenti. Filotto nerazzurro al Via del Mare
- 21:00 Braglia avvisa l'Inter: "A Lecce non sarà semplice, la squadra di Di Francesco gioca bene e..."
- 20:45 Petagna: "A portare l'Italia ai Mondiali penserà Pio Esposito. Mi piace molto per cattiveria e movimenti"
- 20:31 Domani Inter U23 contro il Renate in uno scontro chiave per i playoff: dirigerà Galiffi di Alghero
- 20:16 Esposito on fire, Chivu orfano di Lautaro si affida a lui: 3 gol e un assist nelle ultime 6 di campionato
- 20:02 Filotto lontano da San Siro, nel mirino il record dell'Inter di Mancini
- 19:48 Schough: "Siamo in grado di vincere ogni partita. Siamo pronte ad una gara importante con la Roma"
- 19:33 Lecce-Inter, arbitra Manganiello: decimo gettone coi nerazzurri per l'arbitro di Pinerolo
- 19:19 Il giovane italiano su cui puntare? Baggio: "Può essere Pio Esposito". E Cannavaro non dimentica Camarda
- 19:05 Akanji: "Dal Man. City all'Inter a fine mercato, il trasloco più difficile. Non vedo l'ora arrivino i Mondiali"
- 18:50 Salvini già gufa? "Per il derby sono rassegnato ad una chiara ed evidente vittoria dell'Inter"