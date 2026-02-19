Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League.

"Non una bella serata. L'Inter gioca un discreto primo tempo, però poi nel secondo si sgretola. Il campo era difficile, il sintetico, il freddo. Ma dopo il primo tempo si poteva parlare di un'Inter presente, nella ripresa siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato. Si dovevano limitare i danni, un pareggio sarebbe stato importante in vista del ritorno. Segnare due gol non basterà, al ritorno servirà una mezza impresa senza Lautaro. Si è fatto male, Chivu lo ha detto nel post partita, il polpacco è la parte peggiore. Per me lo perderemo per tanto tempo. Il pareggio del Milan è l'unica consolazione di oggi".