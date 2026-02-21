Per l'edizione odierna di Tuttosport la coppia d'attacco titolare dell'Inter oggi a Lecce sarà formata da Bonny e Thuram. Per il giornale torinese saranno questi due dei cambi di formazione rispetto a Bodo, ma non saranno gli unici: in difesa tornerà Bisseck, con De Vrij e Bastoni che si gioca una maglia con Carlos Augusto, mentre sulle fasce si rivedono Luis Henrique e Dimarco.

A centrocampo "toccherà ancora a Zielinski - che sta bene - comandare la mediana nerazzurra (a meno che alla fine Chivu non decida di affidare tale compito a Mkhitaryan). Frattesi ha smaltito la febbre e come Sucic è favorito per partire dal 1’ come mezzala (Diouf e lo stesso armeno, come anticipato, dovrebbero sedere inizialmente in panchina)", si legge.