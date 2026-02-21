La corsa scudetto non è ancora chiusa a doppia mandata, nonostante il Milan adesso si trovi a sette punti di distacco dall'Inter capolista. E' quanto spiegato da Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara tra i rossoneri e il Parma: "Il campionato è ancora lungo, ci sono 39 punti a disposizione - le parole del tecnico livornese in conferenza stampa -. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, innanzitutto cercare di battere il Parma domani e non sarà semplice. Non sarò in panchina e mi spiace, passiamo oltre quello che è successo contro il Como perché non voglio dire altro. Saranno importanti le gare con Parma e Cremonese, così come il derby; saranno importanti tutte le gare da qui alla fine della stagione fino a che non avremo centrato l'obiettivo. L'Inter viaggia molto forte, ora ha 61 punti, potenzialmente a fine campionato può superare i 90. Per arrivare a quella quota noi dovremmo fare 36 punti, praticamente dodici vittorie e una sconfitta: questa è matematica. Se, poi, l'Inter casca di sotto, e noi non siamo bravi a sfruttare i loro errori, la responsabilità sarebbe nostra. Ma in questo momento l'Inter è nettamente la favorita per vincere".