Poche parole per Manuel Akanji nella conferenza stampa del Via Del Mare dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce. Una risposta è dedicata al momento vissuto da Alessandro Bastoni: “Bastoni ha fatto quello che pensava fosse giusto in quel momento, si è scusato. Sicuramente ci ha aiutati aver giocato sulla partita con un uomo in più, oggi secondo me ha risposto da grande giocatore”.

Sulla partita di stasera: “Eravamo un po’ stanchi, abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra con una bella prestazione di Dimarco. Fra tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci contro il Bodo, speriamo di fare meglio, all’andata abbiamo concesso tre gol e in avanti potevamo essere più efficaci”.