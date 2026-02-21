Mentre l’Inter fatica sul campo del Lecce, Lautaro Martinez fatica a Madrid. Il capitano, out per l’infortunio al polpaccio si è concesso un weekend in famiglia senza però perdere di vista le priorità: ogni momento è ideale per “lavorare” e anche se a distanza l’argentino sta svolgendo le terapie per recuperare dall’infortunio che lo terrà fuori almeno un mese.

Terapie ma non solo: perché il capitano "sola non la lascia mai" e seppur da dietro uno schermo Lauti segue, ovviamente, la sua Inter. Concentrazione ma anche un pizzico di doppia sofferenza: per non poter dare il suo contributo in campo e per un risultato che al 45esimo è ancora bloccato sullo 0-0. "Sempre con te, amore" scrive Agustina a corredo della storia Instagram che ritrae il marito attento a supportare i compagni.