Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato così a Sky Sport nel post-partita: "Abbiamo ribattuto colpo su colpo. L'Inter non ci ha permesso di essere tanto offensiva, tenendo il pallino del gioco. Dovevamo essere più incisivi, il rammarico è quello di aver creato poco. Poi loro ci hanno segnato due gol da corner, peccato soprattutto per il primo. Ci avevamo creduto di poterla portare fino alla fine. Peccato, ma abbiamo affrontato una squadra veramente forte. Avremmo voluto portare continuità di risultati. Per 75' ci siamo comportati bene, poi gli episodi sono andati nella direzione dell'Inter. Alla lunga ci sta prendere gol da una squadra così forte".

Le partite con l'Inter sono andate più o meno allo stesso modo tra andata e ritorno...

"C'erano dei momenti in cui dovevamo essere più aggressivi, sapevamo della forza fisica e tecnica dell'Inter che alla lunga ci ha abbassato, anche non volendo. Anche l'Inter trasforma in un attimo le azioni da difensive a offensive. Se gli concedi campo ti fanno male queste squadre. Peccato non essere riusciti a portare in porto questo risultato".