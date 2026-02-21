La Juventus è spenta e il Como ne approfitta: in un soleggiato pomeriggio di fine febbraio la formazione di Fabregas impone la propria legge allo Stadium, battendo 2-0 i bianconeri, fischiati sonoramente al termine della partita. Sblocca l'incontro il sinistro di Vojvoda, che trafigge un Di Gregorio poco reattivo. Nella ripresa la truppa di Spalletti stenta a reagire e i lariani pungono ancora in contorpiede: tutto facile per Caqueret dopo il cioccolatino a porta vuota di Da Cunha. Con quest'affermazione il Como rientra di prepotenza nella lotta per il quarto posto.