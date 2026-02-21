Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges che sogna di giocare per il Milan e per la Nazionale italiana, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, classe 2005 che in azzurro si sta facendo largo grazie alle sue prestazioni con l'Inter: "So che in Italia se ne parla tanto. Personalmente non lo conosco, però Aleksandar Stankovic, che è cresciuto con lui nell'Inter, me ne parla molto bene. Mi dice che è un ragazzo serio, un gran lavoratore. Ora si sta imponendo in nerazzurro e fa gol in Nazionale: se lo merita, gli auguro il meglio", le sue parole a SportWeek.

A proposito di futuro in azzurro e della possibilità di fare coppia in attacco con Pio Esposito, Tresoldi ha aggiunto: "L'Italia è l'Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania. Mi hanno mostrato un percorso, mi sono subito sentito amato, anche dalla federazione. Per un giocatore è importante. Da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, dunque per adesso vado avanti con la Germania. Sinceramente mi aspettavo una chiamata, comunque sia ho fatto due gol in Champions e tutto... Una chiamata anche solo per conoscerci mi avrebbe fatto piacere. Vorrà dire che devo fare ancora di più".