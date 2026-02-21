Alla fine, l'Inter sa di che pasta è fatta. E non ha fatto un plissé di fronte alla resistenza del Lecce che nel secondo tempo praticamente rinuncia ad attaccare regalando una giornata tranquilla a Yann Sommer. Ha dovuto aspettare 75 minuti la squadra nerazzurra prima di trovare il varco giusto nella porta di Wladimiro Falcone, allorché Henrikh Mkhitaryan raccoglie un pallone ballerino su corner di Federico Dimarco e lo piazza all'angolino con un tiro di prima intenzione al veleno. Sette minuti dopo, è Manuel Akanji ad indirizzare la palla lì dove Falcone non può arrivare, sull'ennesimo tocco magico di Dimarco. È il gol del 2-0 che certifica una gara nel complesso dominata, dove i nerazzurri hanno cancellato i residui di imprecisione del primo tempo chiudendo all'angolo gli avversari e trovando da calcio d'angolo i due gol vittoria. Che valgono il +10 sul Milan e una botta di adrenalina in vista della gara col Bodo di San Siro.

IL TABELLINO

LECCE-INTER 0-2

MARCATORI: 75' Mkhitaryan, 82' Acerbi

LECCE: 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar (4' 5 Siebert), 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly (82' 11 N'Dri), 20 Ramadani; 50 Pierotti (82' 9 Stulic), 16 Gandelman (59' 79 Ngom), 23 Sottil (59' 19 Banda); 99 Cheddira.

In panchina: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 6 Sala, 8 Fofana, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 36 Marchwinski.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij (61' 25 Akanji), 95 Bastoni (88' 30 Carlos Augusto); 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic (61' 22 Mkhitaryan) 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: M. Rossi - Dei Giudici. Quarto ufficiale: Dionisi. VAR: Paterna. AVAR: Aureliano.

Note

Possesso palla: 32%-68%

Tiri in porta: 0-8

Tiri totali: 3-24

Ammoniti: De Vrij (I), Tiago Gabriel (L), Bastoni (I)

Corner: 2-10

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA MANGANIELLO, RIEN NE VA PLUS AL VIA DEL MARE!! NONA VITTORIA CONSECUTIVA IN TRASFERTA PER L'INTER CHE VINCE 2-0 A LECCE E VA A +10 SUL MILAN!!!

93' - Giocata di caparbietà di Frattesi, che prende palla a Banda che provava a rendersi pericoloso e lo costringe al fallo.

91' - Iniziano i quattro minuti di recupero.

89' - Diouf difende bene la palla e la appoggia a Bonny che prova un tiro rasoterra con poca forza che Falcone accompagna fuori con lo sguardo.

88' - Ultimi fischi per Bastoni, che lascia il campo a Carlos Augusto. La panchina si è alzata in piedi per elogiarlo, con Kolarov a dirgli: 'Sei stato un campione'.

87' - Ammonizione per Bastoni, che trattiene vistosamente N'Dri. Era diffidato, salterà la partita col Genoa.

85' - Prova il cross in mezzo Mkhitaryan, Falcone esce e blocca.

83' - Doppio cambio per il Lecce: Stulic e N'Dri prendono il posto di Pierotti e Coulibaly.

IL GOL DI AKANJI: Ancora un calcio d'angolo permette all'Inter di passare: Akanji svetta su tutti sulla pennellata di Dimarco e di testa manda la palla lì dove non può arrivare Falcone.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEELLLL AAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAANJIIIIIIIIIIII!!!

81' - Cross di Diouf, Danilo Veiga concede un corner.

79' - Cosa ha salvato il Lecce! Contropiede cinque contro tre dell'Inter, Mkhitaryan appoggia su Dimarco che prima calcia su Falcone poi sul tap-in trova la chiusura ancora di Tiago Gabriel.

78' - Mkhitaryan stavolta non ha un controllo felice, Lecce che recupera.

IL GOL DI MKHITARYAN: Corner di Dimarco, palla che balla in area prima che arrivi sui piedi dell'armeno che calcia completamente isolato un colpo volante perfido che non lascia scampo a Falcone.

75' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKHHHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITAAAAAAAAAAAAARYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!

74' - Bravo Bastoni, molto attento sull'offensiva di Pierotti che riesce a bloccare con maestria.

73' - Mkhitaryan scambia con Dimarco e calcia, palla fuori misura.

73' - Akanji mura il colpo di tacco di Cheddira che poteva diventare pericoloso.

70' - Crossa Bastoni, ci mette la testa Frattesi ma non inquadra la porta. Poi rimane a terra per un colpo subito da Tiago Gabriel.

69' - Escono Thuram e Luis Henrique, Chivu manda in campo Bonny e Diouf.

68' - Danilo Veiga raccoglie la respinta di Esposito sulla punizione e calcia dritto in curva dalla grandissima distanza.

67' - Fallo di Bisseck su Banda, punizione da posizone angolata per il Lecce. Si preparano Diouf e Bonny.

66' - Banda recupera un pallone e parte da solo verso l'area interista, ma al momento di tirare scivola e consente il recupero. Poi è l'Inter a ripartire, ma Siebert chiude in maniera eccellente su Thuram dopo l'anticipo di Dimarco.

63' - Bastoni appoggia per Mkhitaryan che appena ha un po' di spazio calcia, ma non inquadra la porta.

62' - Frattesi calcia con l'esterno, Falcone respinge a terra. Poi Manganiello segnala un fuorigioco.

60' - Cambia anche Chivu: fuori De Vrij e Sucic, in campo Akanji e Mkhitaryan.

59' - Doppio cambio per il Lecce: Ngom e Banda prendono il posto di Gandelman e Sottil.

58' - Controllo col braccio di Cheddira, punizione per l'Inter.

57' - Sucic controlla un pallone in area e prova il tiro, pallone respinto.

56' - Crossa in area interista Coulibaly, Sommer chiama palla e la blocca.

54' - Pio Esposito prova a lanciare Thuram, pallone troppo profondo che si spegne sul fondo.

51' - Trova il gol del vantaggio l'Inter con Dimarco, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Thuram in fase di avvio azione sul lancio di Bisseck.

50' - Bravo Frattesi a spizzare su corner, ma nessun compagno è pronto sul secondo palo. Ma è ancora corner.

49' - Crossa Bastoni, Gallo anticipa Frattesi mandando in corner.

48' - Bastoni si avventa su Cheddira nel tentativo di evitare una ripartenza coi nerazzurri scoperti, fischia Manganiello.

47' - Frattesi prende palla e avanza in area giallorossa, poi cade nel contatto con Siebert. Manganiello lascia correre.

-----

19.06 - Il Lecce batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.05 - Lecce e Inter di nuovo in campo.

19.04 - Squadre pronte a entrare in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Partita collosa e un po' scorbutica per l'Inter al Via del Mare, dove i nerazzurri macinano sì parecchio gioco e trovano le occasioni più importanti trovando però sempre pronto il portiere salentino Wladimiro Falcone, ma al tempo stesso non sembrano sempre lucidissimi in fase di produzione offensiva. Il Lecce aspetta, appena può prova a mettere il muso avanti ma Yann Sommer vive una prima frazione di gara tutto sommato tranquilla. Chi non può dire altrettanto è Alessandro Bastoni, subissato di fischi a ogni tocco di pallone: un segnale del quale francamente avremmo fatto tutti a meno.

------

45' + 2 - Finisce il primo tempo: Lecce e Inter vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

45' + 2 - Crossa Thuram, pallone che Tiago Gabriel fa rimpallare su Frattesi.

45' - Ci saranno due minuti di recupero. Fallo di De Vrij su Cheddira.

43' - Flipper in area leccese, palla che arriva a Dimarco che però si produce col destro mandando fuori.

42' - Zielinski! Il polacco raccoglie una conclusione con l'esterno di Dimarco murata da Tiago Gabriel e calcia di prima intenzione mandando alto. Azione nata da un bel recupero di Bisseck.

41' - Incomprensione Sucic-Esposito, il Lecce prende palla e parte in avanti. Prova il cross Sottil ma De Vrij libera.

39' - Grande sprint di Luis Henrique che poi mette in mezzo un pallone non perfetto sul quale Frattesi arriva scoordinato calciando altissimo.

38' - Momento confuso del match, Sucic calibra male un colpo di testa regalando una rimessa al Lecce.

36' - Falcone chiude l'angolo a Pio Esposito che brucia Siebert sul cross di Thuram e va di testa, il portiere giallorosso respinge col palmo.

33' - Spunto del Lecce: Ramadani riceve da Danilo Veiga, trova l'opinabile opposizione di Sucic e calcia di potenza mandando alto.

32' - Thuram sfonda in area leccese poi calcia trovando pronto Falcone, ma Manganiello ravvisa il fallo del francese su Ramadani.

30' - Sucic raccoglie un pallone respinto dalla difesa sul tiro di Esposito, fa una finta e poi calcia in maniera troppo angolata senza che nessuno attacchi il secondo palo, pallone fuori.

29' - Sottil avanza bene tra le maglie interiste, poi però Frattesi sbuca alle sue spalle e gli leva la palla.

26' - Falcone si trasforma in Ekaterina Antropova e respinge con una specie di schiacciata pallavolistica la conclusione di Esposito che arriva sul pallone di Luis Henrique. Bello lo spunto di Zielinski.

25' - Pierotti strappa palla fallosamente a Dimarco, qualche mugugno dagli spalti.

24' - Thuram lanciato da Esposito calcia in maniera debole trovando la parata di Falcone, ma Manganiello cancella tutto per un fuorigioco.

22' - Thuram le sta provando un po' tutte, ora il francese tenta la spaccata davanti a Falcone che però controlla.

21' - Bella azione dell'Inter sull'asse Bisseck-Luis Henrique-Esposito, al momento di tirare l'attaccante scivola ma guadagna un calcio d'angolo per l'intervento di Ramadani.

18' - Cross di Dimarco che trova Thuram solo in area. Il francese gira verso la porta ma manda fuori.

17' - Tiago Gabriel trascina a terra Esposito al limite dell'area, giallo anche per il difensore salentino.

16' - Thuram prova a puntare Siebert ma quest'ultimo, aiutato da Pierotti, riesce a non farsi saltare.

15' - Bisseck prova a mettere un pallone in mezzo, assist impreciso che Falcone fa spegnere sul fondo.

12' - Crossa Gallo, Sommer esce coi pugni e allontana.

11' - Disattenzione della difesa interista, Bastoni fa scorrere il pallone sul quale arriva Pierotti bravo a prendersi un corner.

10' - Salvataggio sulla linea sul tiro di Luis Henrique, la conclusione perfetta del brasiliano viene fermata da Siebert che libera l'area dopo il tocco di Falcone. Sulla ripartenza, De Vrij abbatte Cheddira e viene ammonito.

7' - Dimarco raccoglie un pallone vacante e calcia dal limite, senza inquadrare la porta.

5' - Fischi per Bastoni a ogni tocco di pallone. Francamente, scene deprecabili. Tutti straniti sulla panchina nerazzurra, Kolarov su tutti. Chivu invita il giocatore a non pensarci.

4' - Arriva subito il primo cambio per il Lecce: Siebert prende il posto di Gaspar.

3' - Gaspar dice a Di Francesco che non può tornare in campo, si prepara a entrare Siebert.

2' - Subito al lavoro lo staff medico del Lecce, Gaspar è a terra piuttosto sofferente: brutta la rotazione della sua gamba sinistra.

1' - Subito Inter aggressiva con Thuram che riceve palla da rimesa laterale, punta Gaspar che poi devia la sua conclusione in corner. Nel contrasto il difensore giallorosso si è fatto male.

-----

18.02 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.00 - Falcone e De Vrij davanti a Manganiello per il sorteggio.

17.59 - Lecce e Inter entrano in campo per il prepartita.

17.55 - Le due squadre guadagnano il tunnel che porta al campo.

17.46 - Riscaldamento concluso con le squadre tornate negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio.

------