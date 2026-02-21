Zeki Celik non ha raggiunto nessun accordo con la Juventus e pensa solo alla Roma. A smentire le voci di mercato circolate nelle ultime ore ci pensa Fazil Özdemir, agente del giocatore accostato anche all'Inter visto il contratto in scadenza con i giallorossi: "Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club", si legge in una nota.

"Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club - precisa ancora il procuratore -. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso".

Secondo Gianlucadimarzio.com, oltre alla Juventus, anche Inter e Napoli restano vigili sul laterale turco.