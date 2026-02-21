Occasione propizia per tentare un altro allungo importante in cima alla classifica e poter arrivare carichi a mille al ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt a San Siro. Arrivato in postazione DAZN al Via del Mare, Beppe Marotta, presidente nerazzurro, presenta il match coi salentini parlando anche delle volontà del club per questa parte finale di stagione.
Il campo oggi è ottimo, quanto fastidio vi ha lasciato quella trasferta norvegese in quelle condizioni visto anche quanto ha pesato soprattutto per l’infortunio di Lautaro?
“Dobbiamo adattarci ai calendari e a certe tipologie di terreni. Non era un terreno bellissimo, ma la logica della partecipazione porta certe squadre a giocare su questi terreni. Nessun commento particolare se non il rammarico per l’infortunio di Lautaro. Ma non è di certo un alibi il fatto che fosse difficile giocare”.
Quattro giorni importanti aspettano l’Inter, l’esperienza di questi anni vi lascia tranquilli nel gestire queste situazioni?
“Tranquilli non lo siamo, per rispetto dei due avversari. Ci deve essere anche una forte determinazione perché certe partite non sono passeggiate. Il Lecce è in forma, ci mancano dei giocatori ma chi giocherà darà il massimo. Bisognerà avere forte determinazione e motivazione. Poi da domani Chivu e la squadra penseranno a martedì”.
Come sta Lautaro come umore? Quali sono gli step del recupero?
“Lautaro è il nostro capitano e lo è con merito, è rammaricato di non esserci ma in campo ieri e anche in giornata ha manifestato la sua vicinanza e motivazione alla squadra, quelli che sono i concetti generali. Soffrirà, è normale; auspichiamo possa riprendere al più presto ma ci vuole cautela perché il problema muscolare è serio, bisognerà vedere la reazione. Ma sono sicuro che essendo uno tenace, Lautaro riuscirà ad anticipare i tempi”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
- 18:00 LIVE - Lecce-Inter 0-0, 4': finisce subito la partita di Gaspar, Di Francesco manda in campo Siebert
- 17:35 Marotta: "Per Lautaro serve cautela, ma penso riuscirà ad anticipare i tempi. Chi giocherà stasera darà il massimo"
- 17:31 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Inter la migliore d'Italia in tutto, sarà fondamentale reggere i primi 60 minuti"
- 17:20 Lecce, Danilo Veiga a DAZN: "Gara difficile, cercheremo di sfruttare i segnali di stanchezza dell'Inter"
- 17:15 Bodo/Glimt-Inter, Esposito premiato. Consensi anche per Darmian
- 17:12 Pio Esposito a DAZN: "A Bodo un'esperienza di vita. Io nel ruolo di Lautaro? La carica è sempre tanta"
- 17:08 Esposito a ITV: "Spero che il Lecce mi porti bene come a San Siro. Ecco cosa dovremo fare"
- 17:05 Per la Juve arriva la terza sconfitta in sette giorni: Como micidiale allo Stadium, finisce 0-2. Bianconeri fischiati
- 17:01 liveRenate-Inter U23, 1-0 al 30': la squadra di Vecchi fatica a reagire al gol di Bonetti
- 16:50 L'analisi di Borghi: "Scudetto? L'Inter si trova in una situazione comoda di classifica, però..."
- 16:35 Como, Fabregas: "Il tocco a Saelemaekers? Ho chiesto scusa, ma il Milan non ha pareggiato per questo"
- 16:20 Il Lecce ha cambiato marcia con Gandelman: gol in due partite di fila come non gli succedeva da ottobre
- 16:05 Roma Women, Rossettini: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più, un vantaggio arrivare alla gara da sfavoriti"
- 15:50 I dati sorridono a Chivu: nessuno come l'Inter per numero di gol segnati in trasferta
- 15:35 Roma, Gasperini: "Kalulu-Bastoni? Ci sono almeno altri due episodi altrettanto clamorosi"
- 15:21 Prandelli: "Simulazione di Bastoni non da 'codice etico'. Il calcio è sempre un tentativo di fregare un altro"
- 15:07 Tresoldi: "Pio Esposito si sta imponendo con l'Inter e fa gol in Nazionale, se lo merita. Stankovic me ne parla molto bene"
- 14:53 Parma, Cuesta: "Arbitri? Noi dobbiamo pensare ad essere competitivi. Non dobbiamo lasciarci influenzare"
- 14:38 Adani e la gestione dei talenti in Italia: "Esposito eccezione, Dimarco titolare dopo un percorso accidentato"
- 14:23 fcinInter conquistata da Pio Esposito, la prossima settimana summit con l'agente: la strategia
- 14:10 Allegri: "L'Inter può superare i 90 punti. Se poi casca di sotto e non sfruttiamo gli errori, la responsabilità è nostra"
- 13:55 Abodi: "Niente grazia a Kalulu? Non comprendo la decisione della FIGC, ci voleva più coraggio"
- 13:40 Operazione rimonta col Bodo/Glimt, Aldo Serena evoca due precedenti di Coppa: "L'Inter lo ha fatto"
- 13:25 Samaden: "Atalanta e Inter, ecco la differenza. Da Esposito a Dimarco, tanti talenti visti. Ma il più inespresso è Vanheusden"
- 13:10 Corsera - Lecce occasione per Diouf e Frattesi. Pio in coppia con Thuram, per la prima volta con responsabilità
- 12:49 Maccio Capatonda: "Sono interista perché mi appassionai a Zenga. Però ora seguo di più il tennis"
- 12:35 Virtus Verona, Bassi elogia l'Inter U23: "Sta replicando il percorso dell'Atalanta, pieno di talento"
- 12:21 Dall'Argentina - Palacios, chiamata in arrivo da Scaloni? Il difensore è uno dei nuovi osservati dell'Albiceleste
- 12:07 Stankovic sicuro: "Aleksandar ha le qualità per arrivare lontano e diventare un grande giocatore, ma deve lavorare"
- 11:53 Repubblica - A Lecce senza Lautaro ma non solo. Akanji verso il riposo: chiavi a Zielinski e Thuram
- 11:39 TS - Gandelman l'ultimo colpo del Lecce: si ispira a Kakà. Sfida all'Inter dopo i gol contro Udinese e Cagliari
- 11:23 Inter e Juve su Celik, l'agente fa chiarezza: "Gioca in un club importante, nessun accordo con altre squadre"
- 11:09 CdS - Inter infastidita con la UEFA per l'infortunio di Lautaro: nel mirino l'insidioso campo in sintetico del Bodo
- 10:52 Sacchi: "Col Bodo a San Siro sarà un'altra musica. Senza Lautaro sì, ma tranquilli con Pio Esposito"
- 10:38 TS - Chivu con tante novità di formazione: in attacco spazio a Thuram-Bonny, a centrocampo si rivede Frattesi
- 10:23 Capello: "L'Inter deve ritrovare il suo gioco. Ecco come. E vi dico la mia coppia ideale per sostituire Lautaro"
- 10:09 Moriero: "Adesso Dimarco è tra i più forti d'Europa. Zielinski? Se lui ha ritrovato fiducia è solo merito di Chivu"
- 09:55 CdS - Chivu si affida alla coppia Thuram-Esposito: ci sono precedenti stagionali. E Bonny diventa prezioso
- 09:40 Lecce, Corvino: "Il pronostico appare scontato, ma l'Inter è Golia, noi Davide. Pio Esposito è strepitoso"
- 09:26 TS - Lautaro ai box: l'Inter si aggrappa a Thuram. I tempi per il rientro dell'argentino
- 09:12 Qui Lecce - Tante conferme per Di Francesco: un solo dubbio sull'esterno d'attacco
- 08:58 GdS - Per Lautaro stop di 4 o 5 settimane: sarà out per almeno per sei partite. Il Toro punta al rientro a Firenze
- 08:44 CdS - Chivu ridisegna il centrocampo: possibile chance per Diouf. Cambiano gli esterni
- 08:30 GdS - A Lecce senza Lautaro, Barella e Calha. Chivu fronteggia l’emergenza con i suoi pilastri
- 08:15 Preview Lecce-Inter - Chivu con gli uomini contati e qualche dubbio
- 07:30 I giochi (anche calcistici) che hanno costruito l’eredità di Xbox
- 00:00 Pio Gol
- 23:55 Conviene usare la modalità live su 22bet per le scommesse sull'Inter?
- 23:50 Mutti: "L'Inter ha il campionato in mano e questa volta non credo che lo perderà"
- 23:35 Padova, Andreoletti: "Un centrocampista che stappi la partita? Di Maggio ha quelle caratteristiche"
- 23:20 In Spagna - Cancelo-Barça, idillio già finito: appena 12 minuti nelle ultime 3 gare. E i tifosi mugugnano
- 23:07 Dall'Artico alla Puglia, il riscatto deve essere immediato. Lecce tappa fondamentale (che nasconde insidie)
- 22:52 Si realizza il sogno di Mikael: il tifoso interista di Malta abbraccia Baggio e Adriano grazie a Betsson.Sport
- 22:38 Il Verona dura 40 minuti, poi si sgretola e il Sassuolo dilaga: finisce 3-0 al Mapei Stadium
- 22:23 Consueto Meet&Greet coi tifosi dei club della Puglia: presenti Marotta, Mkhitaryan e Bonny
- 22:10 Lautaro e la 'Notte prima degli esami': l'ultima barzelletta sul suo infortunio 'sintetico'
- 21:55 fcinDal sostegno post-Juve alla dimostrazione di stima: l'Inter ha in agenda il rinnovo di Bastoni. I tempi
- 21:42 Di Canio: "Calcio italiano? La nostra percezione è che siamo fenomenali, poi in Europa..."
- 21:29 L'ex Lecce Viali: "L'Inter mi ha dato l'impressione di una corazzata. Trova sempre il modo per..."
- 21:14 Lecce-Inter, domani la sfida numero 40 in Serie A: i precedenti. Filotto nerazzurro al Via del Mare
- 21:00 Braglia avvisa l'Inter: "A Lecce non sarà semplice, la squadra di Di Francesco gioca bene e..."
- 20:45 Petagna: "A portare l'Italia ai Mondiali penserà Pio Esposito. Mi piace molto per cattiveria e movimenti"
- 20:31 Domani Inter U23 contro il Renate in uno scontro chiave per i playoff: dirigerà Galiffi di Alghero
- 20:16 Esposito on fire, Chivu orfano di Lautaro si affida a lui: 3 gol e un assist nelle ultime 6 di campionato
- 20:02 Filotto lontano da San Siro, nel mirino il record dell'Inter di Mancini
- 19:48 Schough: "Siamo in grado di vincere ogni partita. Siamo pronte ad una gara importante con la Roma"
- 19:33 Lecce-Inter, arbitra Manganiello: decimo gettone coi nerazzurri per l'arbitro di Pinerolo
- 19:19 Il giovane italiano su cui puntare? Baggio: "Può essere Pio Esposito". E Cannavaro non dimentica Camarda
- 19:05 Akanji: "Dal Man. City all'Inter a fine mercato, il trasloco più difficile. Non vedo l'ora arrivino i Mondiali"
- 18:50 Salvini già gufa? "Per il derby sono rassegnato ad una chiara ed evidente vittoria dell'Inter"