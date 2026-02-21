Omri Gandelman sta permettendo al Lecce di cambiare marcia in classifica. Arrivato durante il mercato di riparazione, il centrocampista israeliano ha segnato due gol consecutivi nelle vittorie dei salentini con Udinese e Cagliari, sei punti che hanno dato una boccata d'ossigeno purissima alla squadra di Eusebio Di Francesco in chiave salvezza. L'ex Gent non segnava in almeno due gare di fila dal periodo 28 settembre-30 ottobre 2025: in quel caso furono sei le marcature in cinque partite tra Pro League e Belgian Cup.