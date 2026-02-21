L'infortunio di Lautaro Martinez, che dovrebbe star fuori circa un mese, spalanca le porte agli altri tre attaccanti nel reparto che finora si sono tendenzialmente alternati al fianco dell'argentino. Adesso Marcus Thuram, Ange Bonny e Pio Esposito avranno molte occasioni per dimostrare di non vivere di luce riflessa e di poter dare un contributo decisivo alla stagione nerazzurra punto in particolare il centravanti di Castellammare di Stabia, che nelle ultime settimane sta mostrando enormi segni di miglioramento, dovrà aumentare il peso delle responsabilità da prendersi, ma in società non hanno dubbi sul fatto che sia pronto per aumentare il carico sulle sue spalle. E sempre in società hanno fretta di blindarlo ulteriormente.

Secondo quanto risulta a FCInterNews la prossima settimana è in agenda un incontro con il procuratore di Esposito, Mario Giuffredi, per iniziare a parlare completamente del prolungamento del contratto al fine di mettere nero su bianco entro l'estate. L'Inter vuole aumentargli lo stipendio in linea con il suo status attuale e parallelamente respingere i primi sondaggi che stanno arrivando dall'estero, dove in particolare club di Premier League hanno aggiunto il suo nome sul taccuino del mercato estivo. L'intenzione della dirigenza è legarsi a Esposito fino al 2031, allungando di conseguenza di un anno l'attuale scadenza e portando il suo stipendio da un milione e mezzo bonus compresi a 3-3,5 milioni, dimostrando di concretamente che al centro del progetto nerazzurro c'è posto anche per lui.