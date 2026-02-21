Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato delle squadre italiane in Europa, tutte reduci da un turno d'andata di playoff amaro. Anche l’Inter non è messa bene. Il Bodo Glimt è un avversario tutt’altro che semplice da affrontare: "Verissimo, ma io penso che nella sconfitta dei nerazzurri un ruolo notevole lo abbiano giocato gli aspetti ambientali: il freddo e il campo sintetico. A San Siro sarà un’altra musica".

Senza Lautaro?

"Ci sarà Pio Esposito? Sì? E allora si può stare tranquilli, l’attacco è ben coperto. Piuttosto, mi preme che la difesa e il centrocampo non concedano quelle ripartenze che sono state letali lassù in Norvegia. Se vince con due reti di scarto l’Inter va ai supplementari e, a mio avviso, tra i nerazzurri e il Bodo, per quanto i norvegesi mi abbiano impressionato positivamente, due gol ci stanno tutti. Cosa fondamentale: non farsi prendere dalla frenesia, farsi trascinare dal pubblico, ma senza mai perdere i riferimenti e le giuste distanze in mezzo al campo. Questa sfida si vince in mezzo, credetemi".