Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan, autore del gol che ha sbloccato il match contro il Lecce, commenta così la sfida a Inter TV: “Sono felice per me e per la squadra, abbiamo potuto vincere una squadra importantissima per noi. Il Lecce lasciava pochi spazi, poi nel secondo tempo è stato più facile trovare la via del gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto più spazi, più occasioni create, segnato il 2-0 e abbiamo avuto poi anche altre occasioni. Non è facile vincere queste partite, ognuno deve dare il massimo e il suo meglio perché poi diventa difficile sbloccarle. Oggi l’abbiamo sbloccata tardi, al 75’, ma l’abbiamo fatto e abbiamo portato i tre punti a casa”.

Adesso la sfida di martedì.

“È stato fondamentale vincere stasera, ora abbiamo due giorni per preparare il Bodo, contiamo sul nostro pubblico, è molto importante per noi passare il turno e speriamo di farcela”.