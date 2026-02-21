Dal ritiro di Marbella, dove il Bodo/Glimt sta preparando la gara di ritorno dei playoff di Champions League contro l'Inter, il tecnico dei norvegesi Kjetil Knutsen ha parlato ai microfoni di Nettavisen tornando sulla gara di andata e sulla difesa del 3-1: "Credo che abbiamo un buon controllo in quella mezz'ora successiva al 3-1, nonostante fossero loro ad avere la palla. In effetti, ci sono state parecchie occasioni nel gioco di transizione. C'è in noi una certa solidità, un'esperienza, e allo stesso tempo stiamo sviluppando e comprendendo il concetto di prestazione".

Nel corso dell'intervista Knutsen ha giurato amore eterno alla formazione giallonera: "Sono stato molto chiaro quando ho firmato il nuovo contratto con il Bodo/Glimt. L'ho fatto perché è lì che devo essere, e la mia attenzione deve essere al 100% su questo. Dovrebbe essere molto chiaro a tutti, dentro e fuori dal club, che questo è l'unico modo per essere al 100% ogni singolo giorno. Questo è il mio unico modo per riuscirci".