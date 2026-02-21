"L'umore in spogliatoio è buono, sappiamo che oggi sarà una gara difficile. Vogliamo continuare il nostro buon momento, cercheremo di sfruttare i segnali di stanchezza dell'avversario. Vogliamo fare del nostro meglio". Così Danilo Veiga, difensore del Lecce, parlando a DAZN a pochi minuti dalla sfida del Via del Mare contro l'Inter .

Come marcherete i due attaccanti?

"La cosa importante è avere un equilibrio di squadra, stiamo facendo bene. Non ci interessa l'avversario, dovremo prestare attenzione a tutto".