Gli esami sostenuti ieri mattina da Lautaro Martinez hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Per stop di questo tipo in genere sono necessarie circa quattro o cinque settimane di recupero, ricorda La Gazzetta dello Sport. L'argentino sarà monitorato e rivalutato tra sette giorni per capire come procede il recupero e se, per puro caso, i tempi possono essere anticipati.

Ora come ora il capitano nerazzurro è atteso in campo a fine marzo (saltando quindi Lecce, Bodo/Glimt, Genoa, Como, Milan e Atalanta), con il possibile rientro a disposizione che la rosea individua per la trasferta di Firenze. Forse. "Insomma, la speranza del club è di riaverlo subito prima della prossima sosta per le nazionali del periodo 23-31 marzo - si legge -. Altrimenti bisognerà aspettare anche dopo lo stop del campionato e quindi l’Inter-Roma di inizio aprile. Un’eternità. Senza dimenticare che gli eventuali ottavi di Champions si giocherebbero il 10 o l’11 marzo (l’andata) e il 17 o 18 il ritorno. Una proiezione tra le sei e le sette— o di conseguenza 8/9 — partite fuori dell’argentino è il peggior bottino con cui Chivu e l’Inter potevano tornare dal Circolo polare artico".