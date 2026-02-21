"E' stata una gara diversa rispetto a quella col Napoli, l'Inter ci ha messo in difficoltà. Speravamo ci concedesse di più, non siamo stati bravi a impensierirli. Senza dargli preoccupazioni, prima o poi il gol te lo fa. L'Inter è veramente forte, è venuta a fare una partita seria. Alla fine, è venuta fuori la loro qualità, la loro grande forza. Nei calci piazzati hanno un tiratore eccellente (Dimarco, ndr). Lo sapevamo, peccato avere preso gol proprio nella zona dove sapevamo potessero farci male". Così Eusebio Di Francesco, parlando a DAZN dopo Lecce-Inter 0-2.

Il cambio al 1' vi ha condizionato?

"Siebert è entrato bene in campo, ha fatto un'ottima gara. Siamo mancati nell'ultimo passaggio, nell'attacco alla porta. Sapevamo che ci avrebbero concesso poche chance da gol perché sanno palleggiare bene. Dovevamo sfruttare meglio alcuni cross. La squadra si è difesa con abnegazione, ma contro certe squadre devi dare la sensazione di poter fare male e noi l'abbiamo fatto poco".

Avete subito dopo 75' di resistenza.

"Noi abbiamo mostrato costantemente di saperci difendere bene, lo dicono i numeri. Dobbiamo migliorare l'aspetto offensivo, serve più determinazione. Cosa devo dire ai ragazzi dal punto di vista della volontà messa in campo? L'Inter ha mostrato la sua qualità, si nota dagli XG che fanno vedere la partita che è stata".