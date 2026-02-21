Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Esposito sarà al centro dell'attacco dell'Inter anche oggi contro il Lecce. Il baby bomber al suo fianco avrà Thuram, formando una coppia che in tutta la stagione è stata schierata da Chivu appena tre volte. E i segnali sono stati positivi perché l'Inter in quelle circostanze ha sempre vinto: i precedenti stagionali sono contro l’Ajax in Champions League, contro il Sassuolo in campionato e poi in Coppa Italia contro il Venezia, partite in cui sono arrivati quattro gol per Tikus e una per Pio.

In passato il Toro era già stato fermo per un problema fisico, ma la sua assenza è stata mascherata dagli "attaccanti di scorta" Bonny e Esposito. "Non era scontato, ma il bottino in comune è stato di 14 reti, equamente divise tra i due. In campionato si dono "fermati" a 9, su un totale di 60: l'attacco nerazzurro è il più prolifico della Serie A, mentre il peggiore, guarda caso, è quello del Lecce, arrivato appena a quota 17. Ad ogni modo, inizialmente, è stato l’ex-Parma a mettersi in evidenza. Mentre nelle ultime settimane è salito in cattedra Pio, autore di ben 4 centri nel 2026, alcuni dei quali pesantissimi come quello della scorsa settimana contro la Juventus (primo sigillo ad una big), o quello proprio all’andata contro il Lecce, che ha risolto una partita complicata".



