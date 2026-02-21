Divieto di bevande alcoliche in occasione dell'incontro di ritorno di Champions League, Inter-Bodo Glimt, in programma il prossimo martedì, 24 febbraio, alle 21 allo stadio di San Siro. Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo.

Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 24 del 24 febbraio, nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona Sempione e nella zona di Corso Como e dalle 12 alle 24 nella zona di San Siro e dintorni.