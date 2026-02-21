Prosegue senza conoscere soste la corsa dell’Inter, che supera per 2-0 il Lecce e blinda sempre di più la sua prima posizione in campionato. Questo il primo commento di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ai microfoni di DAZN:

Sul gol di Mkhitaryan ha esultato con Kolarov e Cecchi, Kolarov ha previsto il gol di Mkhitaryan. Ci racconta quei cambi?

“Quello che succede dietro di me non lo so, ci speravamo. Dobbiamo sfruttare meglio le palle inattive, purtroppo non siamo riusciti a batterle meglio nel primo tempo poi nella ripresa abbiamo aggiustato il tiro. Abbiamo capito il terzo tempo e abbiamo un giocatore come Federico Dimarco che ha un sinistro molto bello. Di sicuro migliore del mio, di Kolarov non lo so, magari si offende…”.

Quanto sarebbe un peccato per l’Inter non superare i playoff di Champions?

“Battiamo colpo su colpo, consapevoli delle difficoltà e che nessuno ci regala nulla. Abbiamo il ritorno in casa martedì e dobbiamo essere pronti, la qualificazione è ancora in bilico. Dobbiamo essere la nostra migliore versione”.

Bastoni aveva la testa al campo malgrado i fischi subiti, lei cosa sente di dire?

“Nulla, è un capitolo chiuso. Apprezzo la professionalità di questo ragazzo dal punto di vista umano perché ha messo la faccia, capito l’errore e chiesto scusa. Gli fa onore. Si va avanti consapevoli che prima di tutto viene la squadra, le nostre ambizioni, la nostra competitività. Per me è un capitolo chiuso”.

Thuram sembrava un po’ macchinoso oggi, cosa possiamo aspettarci da lui in futuro?

“Ho 24 giocatori meravigliosi che danno il loro contributo e cercano di dare il massimo. Marcus mi è piaciuto, si è sbattuto, ha dato profondità e fatto belle sponde. Anche Davide Frattesi ha fatto una grande gara. Siamo tutti coinvolti e sul pezzo, cerchiamo di mantenere i piedi per terra. Faccio i complimenti a loro perché se lo meritano”.

Dumfries quando rientra in gruppo?

“Denzel qualcosina ha fatto con noi in queste settimane, a parte adesso perché siamo sempre stati in viaggio. Denzel da domani sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo, gli abbiamo tolto qualcosa perché era indietro di condizione. Anche Calhanoglu domani sarà in gruppo”.